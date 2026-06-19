Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал, что активно следит за событиями на чемпионате мира, а также назвал три национальные сборные, за которые болеет на этом турнире. Слова приводит прессслужба команды.

Конечно, слежу за чемпионатом мира. Смотрю только матчи, которые начинаются в 20:00 или в 22:00, а поединки, проходящие ночью, просматриваю уже в формате результатов и обзоров. Хотелось бы, чтобы турнир выиграла одна из трех сборных – Аргентина, Испания или Англия.

Мне нравится стиль игры Испании. Аргентина уже выигрывала чемпионат мира, но я бы хотел, чтобы она сделала это еще раз. К тому же мне импонирует Лионель Месси, да и сама команда очень сильная. Что касается Англии, то там собраны футболисты высочайшего уровня и класса, но эта сборная давно не завоевывала больших титулов, поэтому хочется, чтобы в этот раз у них всё получилось.