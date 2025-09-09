Известный тренер Роман Григорчук в интервью сайту «Украинский футбол» выразился о сборной Украины накануне игры с Азербайджаном в отборе к чемпионату мира-2026.

«Мне очень нравится каждый футболист. У нас серьезные игроки. Просто мне хотелось бы, чтобы наша команда действовала агрессивнее, больше прессинговала и не откатывалась к своим воротам.

Я считаю, что наша сборная должна полностью контролировать игру, вести её и действовать первым номером. Для этого нужно сильно играть в атаке, что мы умеем. Затем необходимо мощно переходить от атаки к обороне, чтобы соперник не имел никакого времени на контратакующие действия.

Поэтому стоит, конечно, после атаки очень активно прессинговать, отбирать мяч и снова идти вперёд. Я бы хотел, чтобы наша команда играла только на половине поля Азербайджана и вообще не давала никаких шансов сопернику».