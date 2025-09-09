Григорчук: «В сборной Украины серьезные игроки»
Специалист поделился своим мнением
около 2 часов назад
Известный тренер Роман Григорчук в интервью сайту «Украинский футбол» выразился о сборной Украины накануне игры с Азербайджаном в отборе к чемпионату мира-2026.
«Мне очень нравится каждый футболист. У нас серьезные игроки. Просто мне хотелось бы, чтобы наша команда действовала агрессивнее, больше прессинговала и не откатывалась к своим воротам.
Я считаю, что наша сборная должна полностью контролировать игру, вести её и действовать первым номером. Для этого нужно сильно играть в атаке, что мы умеем. Затем необходимо мощно переходить от атаки к обороне, чтобы соперник не имел никакого времени на контратакующие действия.
Поэтому стоит, конечно, после атаки очень активно прессинговать, отбирать мяч и снова идти вперёд. Я бы хотел, чтобы наша команда играла только на половине поля Азербайджана и вообще не давала никаких шансов сопернику».
Матч Азербайджан – Украина состоится сегодня в Баку и начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первом туре сборная Украины со счетом 0:2 уступила Франции, в то время как Азербайджан проиграл Исландии – 0:5.
Финальный турнир чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.