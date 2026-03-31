Гуцуляк вывел Украину вперед в товарищеском матче с Албанией.
Нападающий отличился на 46 минуте
около 2 часов назад
Игрок сборной Украины Алексей Гуцуляк отметился забитым мячом в товарищеском матче против команды Албании. Нападающий открыл счет в начале второго тайма.
Результативную атаку сине-желтых организовал Богдан Михайличенко, который выполнил точный пас партнеру. Гуцуляк выиграл позиционную борьбу в штрафной площадке и точным ударом головой переиграл вратаря албанской сборной.
На данный момент счет в матче 1:0 в пользу подопечных Сергея Реброва.
«Мы не были готовы к ЧМ-2026». Откровенное заявление капитана сборной Украины Забарного.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
