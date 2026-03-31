Владимир Кириченко

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему не вызвал вингера Динамо Андрея Ярмоленко на мартовские матчи команды.

Вопрос о лидерских качествах, о которых говорили футболисты после матча, сказали, что их не хватало. Например, касательно Ярмоленко. Я не знаю, следите ли вы за соцсетями УАФ, но две недели назад, когда опубликовали заявку, было очень много вопросов от болельщиков относительно отсутствия Андрея Николаевича Ярмоленко.

Почему вы решили на этом собрании отдать предпочтение его конкурентам по позиции, а не вызвать Ярмоленко?

«Потому что, как вы сказали, очень большая конкуренция на этой позиции. В начале чемпионата Андрей вообще, к сожалению, не играл. Сейчас он забивает, я очень доволен. Желаю только наилучшего Андрею Николаевичу, как вы говорите. Чтобы он закончил сезон без травм».

26 марта украинцы проиграли Швеции (1:3) в рамках плей-офф квалификации ЧМ-2026, а сегодня, 31 марта, проведут товарищеский матч против Албании.

