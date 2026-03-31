Денис Седашов

Национальная женская сборная Украины одержала победу над командой Новой Зеландии на чемпионате мира в Дивизионе IIВ.

Самым результативным отрезком игры стал второй период, в котором украинские хоккеистки забросили пять шайб без ответа. Главными героинями матча стали Телегина, оформившая хет-трик, и Манчак-Дженсен, на счету которой дубль и четыре результативные передачи. Еще по одной шайбе добавили в свой актив Цимиренко и Кипря.

Чемпионат мира по хоккею-2026. Дивизион IIB. Женщины. Второй тур

Новая Зеландия — Украина 2:8 (1:3, 0:5, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Телегина (Манчак-Дженсен), 09:19, 1:1 - Горнер-Паско (Нельсон, Лилли), 11:56, 1:2 - Манчак-Дженсен (Цимиренко), 12:02, 1:3 - Телегина (Цимиренко, Манчак-Дженсен, бол.), 14:50, 1:4 - Телегина (Манчак-Дженсен, бол.), 20:24, 1:5 - Цимиренко (Манчак-Дженсен, Кириченко), 23:59, 1:6 - Кипря (Скороход), 24:09, 1:7 - Манчак-Дженсен (Шиманская, Роганова), 25:51, 1:8 - Манчак-Дженсен (Телегина, Цимиренко), 39:50, 2:8 - Нельсон (Горнер-Паско), 52:28

Следующий матч сборная Украины проведет против Бельгии в четверг, 2 апреля, в 11:00 по киевскому времени.

