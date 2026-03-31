Денис Седашов

Капитан сборной Украины Илья Забарный на YouTube-канале Гливинский Pro Sport поделился мыслями о неудаче национальной команды в плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года. Защитник считает, что ключевым фактором поражения от Швеции (1:3) стали собственные ошибки украинских футболистов, которыми воспользовался соперник.

По мнению Забарного, негативный опыт должен помочь команде лучше подготовиться к следующему квалификационному циклу.

Ничего нового я не увидел. Шведы просто использовали наши ошибки, вот и все. Они не ошибались, а мы допускали ошибки. Я не видел, что у нас было что-то, и тут исчезло. Никого не хочу винить из ребят. Самоотдача была, но мы проиграли в футбол. Это очень обидно, что мы не вышли на чемпионат мира. Но это большой опыт, как это было перед ЧМ-2022. Мы, наверное, не были готовы к ЧМ-2026. Надеюсь, будем готовы к следующему чемпионату мира. Илья Забарный

Матч состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьютад де Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

