Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объявил, что будет следить за набором веса игроков своей команды во время рождественских праздников.

Они могут есть, но я хочу контролировать их. Мне нужно выбрать состав на 27-е число из Ноттингем Форест. Представьте игрока, который сейчас в отличной форме, но возвращается с тремя лишними килограммами. Он останется в Манчестере и не поедет в Ноттингем. Это точно, — цитирует тренера Daily Mail.

После 17 матчей в чемпионате Англии Манчестер Сити набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в АПЛ лондонский Арсенал с 39 очками.

Матч Ноттингем Форест - Манчестер Сити состоится в субботу, 27 декабря, начало встречи - в 14:30 по киевскому времени.