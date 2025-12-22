Центральный нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн и главный бомбардир Манчестер Сити Эрлинг Холанд являются лидерами текущего сезона в борьбе за Золотую бутсу.

Оба форварда уже отметились 19 забитыми мячами в своих национальных чемпионатах и делят первую позицию в общем зачете. Непосредственно за ними расположен звездный нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе, который в матчах испанской Ла Лиги забил 18 голов.

Француз остается одним из главных претендентов на индивидуальную награду, ведь именно он стал обладателем Золотой бутсы по итогам прошлого сезона. В чемпионате Испании 2024/25 Мбаппе отметился 31 результативным ударом.

Напомним, самый красивый гол 2025 года забил вингер аргентинского Индепендьенте Сантьяго Монтейль.