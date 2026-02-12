Манчестер Сити в матче 26-го тура английской Премьер-лиги обыграл лондонский Фулхэм со счётом 3:0.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал игру на официальном сайте клуба:

Наша игра была действительно хорошей. Одна из лучших в сезоне, особенно после матча на Энфилде, учитывая наш опыт там в важной эмоциональной игре. Следующий матч всегда сложный. Нам повезло, что мы играли дома, а не в гостях.

В нашей первой игре с Фулхэмом пришлось тяжело. Во втором тайме мы не бегали. Сегодня мы бегали. Мы скорректировали некоторые моменты в нашем прессинге. Во втором тайме они добавили и стали играть агрессивнее, — сказал Гвардиола.