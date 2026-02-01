Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после гостевой ничьи с Тоттенхэмом в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Это была хорошая игра. Нам стало труднее после того, как мы пропустили. В целом это было действительно качественное выступление, но, к сожалению, мы не смогли выиграть. Тоттенхэм много действовал в обороне, забил, а затем перехватил инициативу. В отдельные периоды они контролировали игру лучше нас.

Мы играем на высоком уровне. Нам иногда не хватает стабильности, чтобы побеждать тогда, когда это делают конкуренты. Впереди еще 14 матчей, это много. Отставание от Арсенала составляет шесть очков, — передает слова Гвардиолы BBC.