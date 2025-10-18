Павел Василенко

В прошлом сезоне Манчестер Сити впервые за эпоху Хосепа Гвардиолы остался без трофеев и финишировал лишь третьим в Английской Премьер-лиге. Но сейчас команда возвращает форму – семь матчей без поражений и всего три очка отставания от лидера Арсенала.

«Я начну думать об этом в 2035 году», – пошутил Гвардиола, когда его спросили о возможном перерыве. «Я вижу, как команда растет. Мы совершенствуемся с каждой игрой, и это дает мне энергию. Работа еще не завершена – поэтому я здесь», – добавил он.

Одним из главных факторов успеха остается Эрлинг Холанд, который в этом сезоне уже забил 21 гол в 12 матчах за команду и сборную, помогая Норвегии вернуться на чемпионат мира впервые с 1998 года.

В ближайшем туре Манчестер Сити встретится с Эвертоном. Поединок пройдет сегодня и начнется в 17:00 по киевскому времени.