Гвардиола не сбавляет обороты: «Я подумаю об отдыхе в 2035 году»
Испанец не собирается ставить точку в истории Манчестер Сити
около 1 часа назад
В прошлом сезоне Манчестер Сити впервые за эпоху Хосепа Гвардиолы остался без трофеев и финишировал лишь третьим в Английской Премьер-лиге. Но сейчас команда возвращает форму – семь матчей без поражений и всего три очка отставания от лидера Арсенала.
«Я начну думать об этом в 2035 году», – пошутил Гвардиола, когда его спросили о возможном перерыве.
«Я вижу, как команда растет. Мы совершенствуемся с каждой игрой, и это дает мне энергию. Работа еще не завершена – поэтому я здесь», – добавил он.
Одним из главных факторов успеха остается Эрлинг Холанд, который в этом сезоне уже забил 21 гол в 12 матчах за команду и сборную, помогая Норвегии вернуться на чемпионат мира впервые с 1998 года.
В ближайшем туре Манчестер Сити встретится с Эвертоном. Поединок пройдет сегодня и начнется в 17:00 по киевскому времени.