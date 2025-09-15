Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от разгромной победы в манчестерском дерби.

Мы многое изменили во время трансферного окна, обновился костяк команды. Для меня большая честь дарить людям моменты радости и счастья, ведь я знаю, насколько важно это дерби. Настрой, язык тела, умение бороться вместе… Все были как машина.

В четверг нас ждет матч против Наполи, и нам важно быть менее наивными. В прошлом сезоне и уже в этом у нас были проблемы в этом плане. Но сегодня мы увидели настоящий боевой дух., – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.