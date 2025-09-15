Гвардиола после дерби с Юнайтед: «Все были как машина»
Тренер оценил победу в матче с принципиальным соперником
около 2 часов назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от разгромной победы в манчестерском дерби.
Мы многое изменили во время трансферного окна, обновился костяк команды. Для меня большая честь дарить людям моменты радости и счастья, ведь я знаю, насколько важно это дерби. Настрой, язык тела, умение бороться вместе… Все были как машина.
В четверг нас ждет матч против Наполи, и нам важно быть менее наивными. В прошлом сезоне и уже в этом у нас были проблемы в этом плане. Но сегодня мы увидели настоящий боевой дух., – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.
После четырех туров Премьер-лиги Манчестер Сити имеет шесть очков и продолжает борьбу за лидерство в чемпионате.
Англия. Премьер-лига. 4 тур
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:0 (Фоден 18, Холанд 53, 68)