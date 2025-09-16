Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о лучшем футбольном наставнике в истории.

— Кто лучший футбольный тренер всех времен?

— Их много, но, возможно, сэр Алекс Фергюсон. С точки зрения титулов он был лучшим.

— С каким тренером прошлого или настоящего вы хотели бы разделить бутылку вина?

— Юрген Клопп, — сказал Гвардиола в комментарии для TNT Sports.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он возглавлял Манчестер Юнайтед с 1986 по 2013 год, завоевав 13 титулов английской Премьер-лиги, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА.

В прошедшие выходные Манчестер Сити под руководством Гвардиолы обыграл в дерби Манчестер Юнайтед (3:0).