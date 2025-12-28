Гвардиола — о планах Ман Сити на зимнее трансферное окно: «Все может произойти»
Испанец не исключает приход новых игроков
около 1 часа назад
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о деятельности клуба на зимнем трансферном рынке.
«Все может случиться. В начале прошлого сезона я никак не мог предположить, что перед зимним трансферным окном, когда мы подписали четырех или пяти новых игроков, у нас будет так много травмированных.
Посмотрим, что предложит нам рынок. Я ничего не буду исключать. Мы должны быть конкурентоспособными все время», — заявил Гвардиола.
В рамках зимнего окна сезона-2024/2025 Манчестер Сити усилил состав, подписав форварда Омара Мармуша, полузащитника Нико Гонсалеса и защитников Абдукодира Хусанова, Витора Рейса и Джуму Ба.
