Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о деятельности клуба на зимнем трансферном рынке.

«Все может случиться. В начале прошлого сезона я никак не мог предположить, что перед зимним трансферным окном, когда мы подписали четырех или пяти новых игроков, у нас будет так много травмированных.

Посмотрим, что предложит нам рынок. Я ничего не буду исключать. Мы должны быть конкурентоспособными все время», — заявил Гвардиола.