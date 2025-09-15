Гвардиола оценил выступление Ман Сити в дерби против МЮ
Бывший чемпион Англии взял реванш за прошлый сезон
около 1 часа назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 4 тура АПЛ против МЮ (3:0). Его слова приводит Sky Sports.
Эта победа много значит. Футболисты играли очень агрессивно, все были словно машины.
Холанд играет невероятно с момента перехода к нам, но в этом сезоне он лучше, чем когда-либо. Я бы сказал, что он лучше, чем в году требла.
Нам очень не хватало Фодена, он был нашим лучшим игроком в АПЛ в позапрошлом сезоне, он нужен нам. Он сердце клуба, выпускник академии, который любит Ман Сити. Его возвращение — хорошая новость», — сказал Гвардиола.
