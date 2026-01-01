Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно поддержки со стороны руководства клуба в периоды, когда команда сталкивалась с трудностями. Испанский специалист привел пример прошлого сезона, который складывался для горожан неровно как по результатам, так и по качеству игры.

Каждый раз, когда я вспоминаю события прошлого сезона, я горжусь тем, чего мы достигли как клуб. Я горжусь тем, как мы преодолевали трудности. Руководство клуба поддерживало нас в самые сложные моменты, они постоянно подбадривали: вперед, вперед, вперед. Такое возможно только в этом невероятном клубе, — передает слова Гвардиолы пресс-служба Манчестер Сити.

Прошлого сезона Манчестер Сити финишировал на третьем месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, сохраняя позиции среди лидеров чемпионата, несмотря на нестабильное течение кампании.

Свой следующий матч Манчестер Сити сыграет сегодня, 1 января, соперником команды Гвардиолы будет Сандерленд, а начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.