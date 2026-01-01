Завершился заключительный игровой день третьего тура группового этапа Кубка африканских наций 2025 в квартете Е и в квартете F. По его итогам стали известны все национальные сборные, которые продолжат борьбу за трофей на стадии плей-офф.

В 1/8 финала турнира пробились 16 команд. По итогам группового этапа путевки в плей-офф получили сборные Марокко, Мали, Египта, ЮАР, Нигерии, Туниса, Сенегала, ДР Конго, Алжира, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуара, Камеруна, а также Бенина, Судана, Мозамбика и Танзании как лучшие команды, занявшие третьи места.

Организаторы турнира уже сформировали пары 1/8 финала. Матчи стартовой стадии плей-офф состоятся в период с 3 по 6 января.

Пары 1/8 финала Кубка африканских наций 2025

Сенегал — Судан

Мали — Тунис

Марокко — Танзания

ЮАР — Камерун

Египет — Бенин

Нигерия — Мозамбик

Алжир — ДР Конго

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, распределенных на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д’Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша победила Нигерию со счетом 2:1.