Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич перед октябрьской паузой на матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2025 против Исландии и Азербайджана прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

Зинченко – это один из лидеров команды, и Сергею Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему равноценную замену в середине поля. Сможет ли Малиновский дать новое дыхание? Очень хочется на это надеяться. У Руслана серьезный опыт выступлений на высоком уровне. Уверен, что он скучал по сборной. Важно, чтобы его кондиции позволяли рассчитывать на него, как на полноценную единицу.

Не знаю, насчет Исландии, но в матче с Азербайджаном Андрей Ярмоленко бы помог однозначно. С исландцами нужно просто биться, поскольку соперник колючий. Будет много борьбы, и если в этом аспекте мы не проиграем, все будет хорошо.

Шапаренко и Бражко сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят, – заявил Маркевич в интервью Meta.ua.