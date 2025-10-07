«Им нечего делать в национальной команде». Маркевич жёстко прошёлся по двум звёздам Динамо
Авторитетный украинский тренер не хотел бы видеть футболистов в составе «сине-желтых»
около 2 часов назад
Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич перед октябрьской паузой на матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2025 против Исландии и Азербайджана прокомментировал кадровую ситуацию в команде.
Зинченко – это один из лидеров команды, и Сергею Реброву придется поломать голову, чтобы найти ему равноценную замену в середине поля. Сможет ли Малиновский дать новое дыхание? Очень хочется на это надеяться. У Руслана серьезный опыт выступлений на высоком уровне. Уверен, что он скучал по сборной. Важно, чтобы его кондиции позволяли рассчитывать на него, как на полноценную единицу.
Не знаю, насчет Исландии, но в матче с Азербайджаном Андрей Ярмоленко бы помог однозначно. С исландцами нужно просто биться, поскольку соперник колючий. Будет много борьбы, и если в этом аспекте мы не проиграем, все будет хорошо.
Шапаренко и Бражко сейчас нечего делать в национальной команде. Они не готовы, это однозначно. Чудо будет, если они себя проявят, – заявил Маркевич в интервью Meta.ua.
Напомним, сборная Украины во время октябрьского сбора сначала отправится на выезд в Исландию. Игра состоится 10-го числа в 21:45. После этого команда Сергея Реброва номинально дома примет Азербайджан. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 13 октября.
