Полузащитник Динамо Николай Михайленко перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив поделился мыслями о вылете из Лиги чемпионов от кипрского Пафоса (0:3 – общ.).

Думаю, такие вопросы лучше задавать тренерскому штабу, они вам лучше скажут. С моей стороны я не могу это объективно комментировать – мне это кажется так, но я не тренер, я не знаю, как правильно.

Не удалось нам сделать то, о чем договаривались. Результат и наша игра – будем смотреть объективно, – были очень плохими. Но такие дни бывают. И в жизни так бывает, что какие-то неудачи. Главное после этого не опускать голову, потому что действительно много критики, бывает тяжело, но это не должно на нас влиять, и мы должны идти от матча к матчу. Маккаби еще не смотрели, будем анализировать.