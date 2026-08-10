Главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью выразил резкую критику в адрес специалистов, которые делают длительные перерывы в своей профессиональной деятельности после ухода из клубов. Наставник также заверил, что не собирается покидать футбол в ближайшие годы. Слова приводит Mundo Deportivo.

Я даже не могу представить, когда перестану посвящать себя футболу. Я говорю, что еще десять лет, но, возможно, это будет больше. Это весело. Я хочу выиграть еще больше титулов.

Я хочу делать это в местах, где никогда не был, а также там, где уже работал. Мой мир — это выход на стадион, где 50 или 90 тысяч болельщиков. Я даже выходил на стадионы со 100 тысячами. Это мой мир.

Без футбола я чувствую, что мне чего-то не хватает. Но я не думаю, что это одержимость. Когда ты достигаешь определенного уровня, просто хочешь оставаться на нем навсегда.

Некоторым людям нужен год отдыха, так называемый «sabbatical year», — то, что я ненавижу. Я ненавижу это слово. Для меня «sabbatical» означает слабость. Не говорите со мной о таких паузах. Мне никогда не нужен отдых. Я отдохну, когда умру.