«Иногда сложно следить за всеми клубами»: Мальдера — о работе в сборной Украины
Специалист поделился мыслями о специфике работы с национальной командой
Фото: Дан Балашов
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о специфике и основных сложностях работы во главе национальной команды.
Иногда сложно следить за всеми клубами. Все эти поездки — это нелегко. Я хотел бы быть ближе к игрокам, но это сложно. Только это.
Мальдера назвал своих кумиров в футболе и самого талантливого украинского игрока.