Инсайдер назвал фаворита на пост главного тренера Фенербахче
Бывший тренер сборной Бельгии может оказаться в чемпионате Турции
около 2 часов назад
Доменіко Тедеско/фото: Google
Доменико Тедеско считается главным претендентом на должность главного тренера Фенербахче, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, переговоры продвигаются в позитивном ключе. Итальянскому специалисту, которому 39 лет, подготовили контракт до конца июня 2027 года.
Недавно турецкий клуб отказался от кандидатуры экс-наставника сборной Италии Лучано Спаллетти, а экс-наставник Реала Зинедин Зидан отказал туркам. Тедеско покинул национальную команду Бельгии в январе 2025-го, проведя под ее руководством 24 встречи.
Ранее он возглавлял РБ Лейпциг, московский Спартак, Шальке и Эрцгебирге.
