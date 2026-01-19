Защитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко продолжит карьеру в Нидерландах, где будет выступать за Аякс.

В текущем сезоне 29-летний футболист защищал цвета Ноттингем Форест, но потерял доверие главного тренера Шона Дайча. Руководство «канониров» решило досрочно завершить аренду игрока и отправить его в очередную поездку за пределы Англии.

По данным инсайдера Марка Вервея, Зинченко останется в Амстердаме до конца сезона 2025/26, причем все финансовые обязательства берет на себя Аякс.

Исполняющий обязанности главного тренера нидерландского клуба Фред Грим уверен, что украинский защитник принесет опыт и поможет улучшить результаты команды в текущем чемпионате.

На данный момент Аякс набрал 34 очка и занимает третью позицию в турнирной таблице, уступая Фейеноорду (36 очков) и ПСВ (52 балла).