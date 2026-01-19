Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о быстром переходе защитника Арсенала Александра Зинченко в Аякс.

Согласно имеющимся данным, амстердамский клуб уже достиг устной договоренности по поводу перехода украинского футболиста. Стороны согласовали аренду до июня текущего года, в связи с чем игрок завершает свое пребывание в Ноттингеме. Ожидается, что в ближайшие сутки Зинченко прибудет в Амстердам для прохождения обязательного медицинского обследования.

Пользователи социальных сетей также обратили внимание на косвенные признаки трансфера, так как на фоне новостей о переходе Александр отписался от аккаунтов ПСВ и удалил все публикации, связанные с этим клубом.

Стоит отметить, что 29-летний украинец уже имеет опыт выступлений в Нидерландах. В сезоне 2016/17 он защищал цвета ПСВ, приняв участие в 17 матчах и записав на свой счет три результативные передачи.