Интер Майами опубликовал официальную информацию о состоянии здоровья капитана команды Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий не принял участия в тренировке в среду, 11 февраля. Причиной стала травма задней поверхности левого бедра, которую футболист получил в матче против эквадорской Барселоны Гуаякиль, завершившемся со счётом 2:2. Дополнительные медицинские обследования подтвердили мышечное повреждение, сообщает пресс-служба Интер Майами.

В клубе отметили, что сроки возвращения 38-летнего игрока к полноценному тренировочному процессу будут зависеть от его клинического состояния и динамики восстановления в ближайшие дни.

В связи с травмой Месси Интер Майами вместе с организаторами и местной властью принял решение перенести заключительный предсезонный товарищеский матч против эквадорского Индепендьенте дель Валье, который должен был состояться в Пуэрто-Рико. Изначально игру планировали на 13 февраля, однако теперь она состоится 26 февраля.