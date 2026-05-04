Интер победил Парму и вернул себе Скудетто
«Нерадзурри» досрочно оформили чемпионство в Италии
23 минуты назад
В матче 35-го тура Серии А Интер на домашней арене уверенно обыграл Парму со счетом 2:0.
Счет в матче открыл Маркюс Тюрам, который отличился в конце первого тайма. После перерыва преимущество «нерадзурри» закрепил Генрих Мхитарян.
Эта победа позволила Интеру досрочно оформить чемпионство Италии. Команда возглавляет турнирную таблицу, имея 82 очка после 35 матчей и опережая ближайшего преследователя – Наполи – на 12 баллов.
Интер вернул себе титул чемпиона, который команда выиграла в сезоне-2023/24. Миланский клуб выиграл 21 Скудетто, больше только у Ювентуса – 36.
Серия А. 35-й тур
Интер – Парма 2:0
Голы: Тюрам, 45+1, Мхитарян, 80
Напомним, Федерико Димарко – рекордсмен Серии А по результативным передачам за сезон.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться