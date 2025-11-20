Шведский форвард Ливерпуля Александр Исак полностью оправился от травмы. Об этом сообщает Insykaila News.

По информации источника, 25-летний нападающий уже набрал оптимальную форму и готов выйти на поле в матче против Ноттингем Форест в рамках АПЛ.

Исак стал игроком Ливерпуля летом 2026 года, когда мерсисайдцы выкупили его у Ньюкасла за 150 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в восьми матчах на клубном уровне, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готовит сенсационный трансфер за 60 миллионов евро.