33-летний испанский полузащитник Иско, который выступает за Бетис, перенес операцию на правой ноге. Пресс-служба клуба официально подтвердила информацию, однако точные сроки возвращения игрока на поле пока не раскрываются.

Иско присоединился к се­вильскому клубу летом 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2027/28.

Первая половина нынешнего сезона сложилась для хавбека непросто: он сыграл лишь два матча и не отметился результативными действиями.

На данный момент Бетис набрал 28 очков после 17 туров Ла Лиги и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее Бетис повторил исторический рекорд клуба в этом сезоне.