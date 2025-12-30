Иско перенёс операцию и оказался в лазарете Бетиса
Сроки восстановления на данный момент неизвестны
около 1 часа назад
Иско/фото: Бетис
33-летний испанский полузащитник Иско, который выступает за Бетис, перенес операцию на правой ноге. Пресс-служба клуба официально подтвердила информацию, однако точные сроки возвращения игрока на поле пока не раскрываются.
Иско присоединился к севильскому клубу летом 2023 года. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2027/28.
Первая половина нынешнего сезона сложилась для хавбека непросто: он сыграл лишь два матча и не отметился результативными действиями.
На данный момент Бетис набрал 28 очков после 17 туров Ла Лиги и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее Бетис повторил исторический рекорд клуба в этом сезоне.
Поделиться