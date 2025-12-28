Полузащитник Бетиса Иско пропустит ближайшие игры команды из-за травмы колена, сообщает Mundo Betis.

33-летний испанский игрок завтра, 29 декабря, пройдет операцию на поврежденном хряще коленного сустава. Травму он получил в конце ноября в матче Лиги Европы против Утрехта.

После вмешательства Иско будет вынужден находиться вне игры примерно месяц. В текущем сезоне хавбек сыграл лишь два матча, отметившись одной результативной передачей за 39 минут на поле.

