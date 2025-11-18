После пяти побед в пяти матчах квалификации сложно поверить, что Испания еще не гарантировала себе путевку на летний финал. Разгромив Грузию 4:0 на выезде в субботу, Испания теперь имеет шанс впервые в истории пройти весь цикл отбора на чемпионат мира без единого пропущенного гола. Учитывая, что для потери первого места им нужно проиграть с разницей в семь мячей, Испания, вероятно, может рассматривать этот матч как первую разминку перед летними финалами, к которым подходит с невероятным импульсом, проиграв лишь одну официальную игру с марта 2023 года (26 побед, 3 ничьи) и завоевав титулы Евро-2024 и Лиги наций 2022/23.

Турция сделала практически все возможное, чтобы держаться за Испанией, выиграв все матчи группы E, кроме поражения от Испании в первом круге. Парадоксально, но разгромное поражение 0:6 в той игре фактически обрекло их на место в плей-офф, ведь для прямого выхода им нужно стать первой командой в истории, которая победит Испанию с разницей в семь голов. Шансы на первое место минимальны, но реальной целью для Турции может быть продолжение серии выездных побед в официальных матчах 2025 года до четырех, чтобы сохранить импульс перед мартовским плей-офф.

История противостояний

Все четыре очные встречи с начала века выиграла Испания, три из которых с сухим счетом.

Горячая статистика и серии

Испания забивала в обоих таймах в последних четырех матчах квалификации. Испания выиграла девять матчей отбора подряд без пропущенных голов. Матчи Турции в этой квалификации в среднем приносят пять голов за игру. Двенадцать из пятнадцати голов Турции в этой кампании забиты до 60-й минуты.

Ключевые игроки и отсутствующие

Микель Оярсабаль стал главной оружием Испании в последних восьми матчах, записав на свой счет 14 голевых действий (8 голов, 6 ассистов) – три из его последних четырех голов за сборную забиты после 60-й минуты. Гол Арды Гюлера стал бы добрым знаком для Турции, ведь они выиграли все шесть международных матчей, в которых он забивал, причем последние пять – на выезде. Ламин Ямаль – самое громкое отсутствие Испании, а Дин Хейсен из Реала пропустил субботний матч из-за проблемы с пахом. Каан Айхан в Турции был заменен из-за травмы в игре с Болгарией и может пропустить этот матч, а Хакан Чалханоглу вернулся в Интер с легким повреждением.

