Во вторник, 18 ноября, в группе J квалификации чемпионата мира состоялись два матча, которые окончательно определили судьбу команд в турнирной таблице. Бельгия уверенно обеспечила прямой выход на мундиаль, а Уэльс одержал победу, которая обеспечила ему второе место и участие в плей-офф.

Бельгийская команда не оставила шансов Лихтенштейну и еще раз подтвердила свой статус фаворита группы. Хозяева поля забили семь раз и завершили отбор с 18 очками.

Уэльс в Кардиффе провел крайне результативный матч против Северной Македонии. Хозяева забили семь мячей, а македонцы ответили только один раз.

Квалификация к ЧМ-2026. Группа J. Последний игровой день

Бельгия – Лихтенштейн 7:0 (Ванакен 3, Доку 34, 41, Мехеле 52, Салемакерс 55, Де Кетеларе 57, 59)

Бельгийцы открыли счет уже на третьей минуте благодаря точному удару Ханса Ванакена. Далее инициативу подхватил Жереми Доку, который оформил дубль в первом тайме. После перерыва хозяева продолжили давление и ещё четыре раза поразили ворота соперника — забивали Брандон Мехеле, Алексис Салемакерс и дважды Шарль Де Кетеларе.

По итогам группового этапа Бельгия получила прямой выход на чемпионат мира, тогда как Лихтенштейн покинул группу без единого набранного очка.

Уэльс – Северная Македония 7:1 (Вилсон 18 пен, 75, 81 пен, Брукс 21, Джонсон 37, Джеймс 57, Бродхед 88 – Миовски 23)

Матч в Кардиффе превратился в настоящее голевое представление. Гарри Вилсон открыл счет ударом с пенальти, а уже через несколько минут преимущество увеличил Дэвид Брукс. Северная Македония ответила голом Бояна Миовски после проникающей передачи в центр поля, однако Уэльс вернул контроль над игрой и забил еще пять мячей.

Вилсон оформил хет-трик, Джонсон и Джеймс отметились после красивых комбинаций, а финальную точку поставил Бродхед ударом с близкого расстояния.

Победа позволила валлийцам закончить групповой этап вторыми и отправиться в плей-офф квалификации ЧМ-2026.