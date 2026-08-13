Источник: Ветеран Динамо пропустит матч против Карабаха из-за сотрясения мозга
Он сможет вернуться к тренировкам не раньше чем через неделю
Защитник киевского Динамо Томаш Кендзёра не поможет команде в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций UEFA против Карабаха.
По информации «ТаТоТаке», 32-летний польский футболист не отправился вместе с командой в Баку.
Причиной стала травма, которую Кендзёра получил во время последней тренировки Динамо перед вылетом в Азербайджан. У защитника диагностировали сотрясение мозга средней степени тяжести.
По предварительным оценкам медицинского штаба, польский ветеран сможет вернуться к тренировкам не раньше чем через неделю.
Первый матч завершился минимальной победой киевлян 1:0.
Ответный матч состоится сегодня, 13 августа, начало в 19.00.
Есть ли новые потери у Динамо перед Карабахом? Костюк раскрыл всю правду