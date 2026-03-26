«Нужно использовать шансы здесь и сейчас»: Трубин — о матче против Швеции и выходе на ЧМ-2026
Игра начнется в 21:45 по киевскому времени
37 минут назад
Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин поделился эмоциями перед решающим противостоянием со Швецией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. Его слова приводит YouTube-канал ТРЕНДЕЦЬ.
Вратарь подчеркнул важность момента для всей страны и каждого игрока лично.
Очень рад, что у нас есть такая возможность выйти на чемпионат мира. Это что-то уникальное для страны, для всех нас. Чемпионат мира проходит раз в 4 года, и за всю свою карьеру у тебя будет не так много попыток там сыграть.
Также Анатолий Трубин вспомнил длительное отсутствие сине-желтых на мировых первенствах и призвал партнеров реализовать возможность, которой Украина ждала два десятилетия:
С ЧМ-2006 не помню ни одной игры, мне было 5 лет. Еще маленьким был. То, что 20 лет не выходили на чемпионат мира? К сожалению, такая статистика, такое испытание для нас. Действительно много крутых игроков и не выходили. Но сейчас есть шансы и, как я говорил ранее, надо использовать их здесь и сейчас.
Встреча Украина — Швеция состоится 26 марта в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Стало известно, кто рассудит сборные Украины и Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026.
