Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный назвал причину ничьей Шахтера в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта (1:1).

Шахтер великолепно играл, приятно было смотреть, создал много моментов, но не хватало завершения. Я уверен на 99%, что Шахтер пройдет дальше. Серветт — не атлетичная команда, как тот же Фейеноорд или Црвена Звезда. Это обычная играющая команда, но Шахтер на две головы сильнее в классе и тактике. В донецкой команде есть футболисты, способные решить судьбу матча.

Если бы в Шахтере играл Хачериди, то этого быстрого пропущенного гола бы не случилось. Я никогда не ошибаюсь в игроках. Я с ним работал в Волыни, затем эту работу продолжил Лужный в Динамо. Олег индивидуально шлифовал Женю, всё ему объяснял, учил и довёл до высокого уровня, а Газзаев и Сёмин уже реализовывали его, когда черная работа была сделана. Я был уверен, что Хачериди будет играть в сборной.

Сначала Хачериди предлагали в Шахтер, но его не захотели брать, а я в то время помочь не смог, потому что ещё не был знаком с ним. Затем от него отказалось Динамо. Я тогда поговорил с Лужным, он посмотрел на Женю и тот его впечатлил. Олег в результате уговорил Динамо взять Хачериди.

У нас футболистов нужно шлифовать и работать с ними. Месси и Ямаль в Украине не родятся, потому что в Аргентине и Испании в футбол играют круглый год, а у нас думают, где осенью и зимой провести тренировки, потому что в залах в это время играют банкиры и силовики, а детям заниматься негде.

Я давно говорю, что в Шахтере нет качественных нападающих. Траоре — это не нападающий для Шахтера. Он уже три года в донецкой команде, но за это время так ничего и не показал.

Я в своё время предлагал в Динамо и Шахтер Сергея Петрова, а с меня все смеялись. Да, он загубил себя нефутбольным поведением, но это был очень сильный игрок на то время.

Его уже Бабич подготовил к игре за Мариуполь, Шахтер должен был его подписать и отдать туда в аренду. Тут приехали Палкин с агентом Шаблием, и в итоге контракт с Петровым не подписали, потому что Сергей не захотел становиться клиентом Шаблия. Думаю, Ахметов не знал об этой истории.

Потом я предлагал Петрова в Динамо, когда там был Красников, но его тоже побоялись взять, хотя в Агробизнесе он прекрасно играл. После этого Сергей получил серьёзную травму, полгода не играл, затем поехал в Узбекистан, и его карьера пошла на спад.

Хороший нападающий для Шахтера? Порекомендую! Есть один молодой украинский нападающий, который выступает за границей и играет в еврокубках. На него сейчас наседают и украинские агенты, и западные. Вот если бы он вчера играл за Шахтер, то забил бы пять голов из тех моментов, которые создали «горняки». Я пока не буду называть его фамилию.

Пусть играет, раскрывает себя и приносит пользу украинскому футболу. Если ему будут доверять тренеры сборной, то 100% гарантирую, что через некоторое время это будет уникальный футболист для нашего футбола. Я не пророк, но редко ошибаюсь в прогнозах. Я с Ахметовым в хороших отношениях, хоть мы и редко общаемся, поэтому если Ринат Леонидович спросит меня, то я ему всё расскажу.

Руководству Шахтера нужно залезть в карман, что-то там поискать и зимой сделать этот трансфер. Через пять лет они продадут этого футболиста в десять раз дороже. Если Шахтер меня послушает, то потом всю жизнь будут вспоминать и благодарить. Дам ответ осенью. Есть такая поговорка: цыплят по осени считают 😁.

В составе Шахтера Кевин, который вышел на замену, мне понравился больше всех. Он всех обыгрывает на одной ноге. В прошлом году я поставил его лучшим игроком УПЛ в сборной сезона. Я уверен, что Шахтер продаст его за большие деньги. Трансфер Кевина в Фулхэм? Запросто! Он хоть и невысокого роста, но мощный — атлет! При этом у него есть скоростная техника и он не боится обыгрывать. Такие игроки на вес золота. Прогноз на ответный матч? Шахтер победит Серветт со счетом 3:1, — заявил Кварцяный в интервью Blik.ua.