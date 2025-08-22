Юрий Беньо, бывший ассистент главного тренера Шахтера в штабе Игора Йовичевича, высказался о причинах неожиданной ничьи в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференции против швейцарского Серветта (1:1).

Неожиданный результат – 100%. Учитывая, сколько моментов было у «Шахтера» – он также и нелогичен.

С первых минут стало заметно, что «Шахтер» не был на 100% настроен агрессивно на эту игру. Возможно, где-то думал, что малой кровью все обойдется. Эта потеря концентрации с первых минут проявилась и при пропущенном мяче, потому что стандарт – это прежде всего фокус игроков. И нереализация тоже – на последних стадиях атак не хватало настроенности, которая у них была в предыдущих матчах.

Сейчас видно, что при насыщенной обороне соперника и своих позиционных атаках есть проблемы. Но я не могу сказать, что они были бы уж такими ощутимыми. Это если бы «Шахтер» не создавал голевых моментов, но же они есть – 4-5 в каждой игре, из которых 2-3 должны забивать.

Да, намного легче играть с более открытыми соперниками. Как с «Бешикташем» – он и сам атакует, оставляя много пространства. А «Шахтер» с быстрыми игроками этим пользовался. Сейчас они играют против команд, которые классом уступают – и они все выбирают тактику более защитного плана и рассчитывают на контратаки и стандарты. То же самое, что большинство соперников в УПЛ.

Поэтому нет ничего удивительного. Ломать такую насыщенную оборону сложно, но в составе «Шахтера» много игроков, которые могут за счет индивидуальных действий создавать количественное преимущество на флангах или выполнять качественные разрезные передачи в штрафную площадку.

Безусловно, Кевин – очень сильный игрок, который многое дает «Шахтеру». Когда оба крыла «Шахтера» Кевин и Алисон играют одновременно, то он становится очень опасным, потому что они обостряют. Когда есть только кто-то один из них, его закрывают – как сейчас Алисона, когда соперник создает количественное преимущество в обороне на его фланге. А когда их двое, то открывается больше возможностей, – заявил Беньо в интервью Tribuna.com.