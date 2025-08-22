Юрий Беньо, бывший ассистент главного тренера Шахтера в штабе Игора Йовичевича, после первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского Серветта (1:1) назвал причину ряда травм в команде за короткое время.

Давайте будем откровенны – тяжелые тренировки были только на сборах. А последний месяц «Шахтер» проводил фактически в режиме переездов и матчей. Когда есть эти переезды, то просто нет времени нагружать футболистов. Самая большая проблема – недовосстановление. Эти мышечные травмы – это прежде всего из-за плотного графика и переездов. Они просто не успевают восстановиться. Возможно, тренерский штаб хотел бы сделать большую ротацию, но игроки травмируются один за другим – и некоторые вынуждены проводить много матчей подряд недовосстановленными и с риском получить тоже травму.

То, что они пройдут швейцарцев – вопросов нет. Даже по первой игре было видно, что соперник играл где-то на 120%, а «Шахтер» – в лучшем случае где-то на 60%. И он имел большое преимущество, в частности по голевым моментам.

Сейчас у «Шахтера» есть небольшой период для восстановления и отдыха, чтобы перезагрузиться. И они будут свежими в этом матче. Думаю, у них не возникнет проблем. Это совсем другой уровень и класс команды. На вторую игру выйдут с другим настроением, потому что есть раздражитель первой.

А потом – конечно, хочется, чтобы «Шахтер» прошел как можно дальше. Это коэффициент для Украины. Эти потери очков отражаются, потому что влияют на рейтинг. Поэтому дай Бог, чтобы «Шахтер» прошел как можно дальше, - сказал Беньо в интервью Tribuna.com.