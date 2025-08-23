Нападающий Шахтера Мохамаду Канте забил шесть мячей в перенесенном матче второго тура чемпионата Украины U-19 против Карпат (6:0). 18-летний гамбийский футболист в интервью пресс-службе клуба отреагировал на новый рекорд лиги. Интересно, что в свое время пять голов в одной игре оформлял нынешний главный тренер юношеской команды «горняков» Алексей Белик.

Встреча с «Карпатами» U19 оказалась очень успешной. С первых минут мы контролировали игру и чётко придерживались указаний тренера. Победы с подобным счётом всегда добавляют уверенности, создают приятную атмосферу в команде и мотивируют усердно работать дальше для достижения успехов в следующих матчах чемпионата.

На самом деле, это особое чувство — забить шесть голов в одном матче. Горд, что стал первым игроком юношеской команды «Шахтёр», который этого добился. Для меня это, прежде всего, показатель усердной работы всей команды, ведь без передач и поддержки ребят такой успех был бы невозможен. Эти голы посвящаю своей семье и партнёрам по команде, которые всегда поддерживают меня и мотивируют становиться лучше.

8 голов в трёх матчах? Безусловно, моя результативность добавляет уверенности, но в то же время я должен оставаться сосредоточенным на том, чтобы приносить команде как можно больше пользы для достижения необходимого результата. Личная статистика, конечно, приятна, однако самое важное, чтобы мои голы действительно помогали команде.

Самое главное, что, присоединившись к команде во время летних сборов, я сразу почувствовал себя нужным. Адаптация прошла легко, ведь тренер чётко объяснил свои требования, а партнёры по команде помогали мне как на поле, так и вне его. Благодаря поддержке я быстро почувствовал себя частью коллектива и смог полностью сосредоточиться на футболе.

Моя главная цель — каждый день прогрессировать и максимально помогать команде результативностью и усердной работой. Хочу прогрессировать как футболист, вносить вклад в командные успехи в чемпионате и быть готовым к любым возможностям, которые клуб предоставит мне в этом сезоне.