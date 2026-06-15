Денис Седашов

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал возможность обновления голевого рекорда бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе на чемпионатах мира. Сейчас на счету Клозе 16 голов, тогда как 27-летний француз имеет в своем активе 12 мячей. Слова приводит Actu Foot в соцсети X.

Лидер французской команды отметил, что для него приоритетом остается командный успех, а не личные достижения.

Все только об этом и говорят (смеется). Но это первый раз в моей жизни, когда рекорд кажется мне нереальным. Невообразимо даже думать о том, что в 27 лет и после двух чемпионатов мира я оказался в ситуации, когда могу стать лучшим бомбардиром в истории турнира. Но в то же время я знаю, что нет сильнее эмоции, чем победа на чемпионате мира, поэтому моя главная цель — принести сборной Франции третью звезду, вернуться домой с Кубком и подарить людям незабываемое лето. А быть лучшим бомбардиром чемпионатов мира… Значит, остаться в истории навсегда. Килиан Мбаппе

Напомним, сборная Франции становилась чемпионом мира в 1998 и 2018 годах, а на предыдущем Мундиале в Катаре дошла до финала.

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