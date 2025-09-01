Михаил Цирук

С пятницы по воскресенье состоялись все восемь матчей четвертого тура УПЛ, в котором было много голов, в частности быстрых, и не слишком много сюрпризов. Динамо разгромило Полесье и продолжает идти в чемпионате без потерь, Карпаты не просто не смогли победить Кудривку, но и едва спаслись от поражения, Верес заработал первые очки в сезоне, а Александрия и Эпицентр потерпели четвертые поражения подряд. Предлагаем вашему вниманию главные итоги уик-энда в украинском национальном первенстве.

Все проблемы Зари, связанные с этим поединком, к счастью для подопечных Скрипника закончились перед стартовым свистком. Сначала у луганчан сломался автобус, из-за чего добираться до Кропивницкого пришлось на транспорте киевского Динамо, а потом им пришлось менять черные шорты на красные, чтобы цвета формы достаточно отличались от соперника.

Зато сама игра вышла для гостей очень легкой. Будковский открыл счет уже на первой минуте, а в следующие полчаса голы Мичина и Слесара по сути сняли вопрос о победителе. Во второй половине команды обменялись голами Анджушича и Бужина, так что это 1:4: Заря добыла простые три очка, а Полтава потерпела второе поражение подряд.

Если посмотреть чисто на результат, то новичок элиты должен быть вполне доволен ничьей с шестой командой прошлого сезона. Но, учитывая контекст, победу в этом матче упустила именно Кудривка.

Достичь преимущества в два мяча хозяевам помогли две ошибки соперника: в начале тайма ошибся голкипер Карпат Клещук, а за две минуты до завершения ошиблись защитники, подарив мяч Сторчоусу прямо перед своими воротами.

Между этими событиями произошло еще и удаление Владислава Бабогла, так что после первой половины встречи подопечные Лупашка выглядели обреченными. Однако во второй продемонстрировали характер: на 52-й минуте встречи один гол отыграл Альварес, а когда до завершения игры оставались считанные секунды, курьезный результативный удар после выбивания голкипера и неудачного выноса партнера удался Жану Педрозу. В итоге ничья: не тот результат, которого хотели львовяне, но все же лучше, чем ничего.

Третью победу подряд в УПЛ и четвертую всего добыл криворожский Кривбасс. Судьбу домашнего матча против Оболони удалось решить во втором тайме. Сначала после передачи Мендосы отличился Твердохлеб, апотокова перекладу реалізованого пенальті.

На останніх хвилинах Оболонь відповіла голом престижу від Теслюка, втім для того, аби здобути очки, цього було замало, тож пивовари зазнали першої поразки в цьому розіграші чемпіонату.

Трохи помучитися в домашньому поєдинку проти Епіцентру довелося ковалівському Колосу, проте результат підопічні Руслана Костишина таки здобули. Гра була важкою, тягучою та не надто привабливою для глядача, а її долю визначив автогол Григоращука, у якого голкіпер гостей Білик відбив м'яч після удару суперника. Тож Колос після чотирьох турів йде третім, маючи однакову кількість балів з Шахтарем, а Епіцентр цього сезону поки досі без набраних балів.

Вже третій матч поспіль без набраних балів залишається львівський Рух, який після перемоги над Полтавою на старті сезону поки лише програє. Цього разу кривдником підопічних Івана Федика став Металіст 1925, котрий зумів закрити цю гру ще до перерви.

Спочатку після передачі Рашици відзначився Владислав Калитвинцев, а перед самою перервою сам Калитвинцев асистував Ітодо. Отже, 2:0: харків'яни поступово набирають хід, тоді як для цих львів'ян, так само як і для зелено-білих, сезон розпочинається дуже непросто.

Перший у цьому сезоні УПЛ привід для радості нарешті має рівненський Верес. Після трьох поразок поспіль підопічні Олега Шандрука в гостях обіграли черкаський ЛНЗ. Уже на третій хвилині свою колишню команду засмутив Бойко, замкнувши ідеальну флангову передачу Харатіна, а на екваторі другого тайму перевагу гостей подвоїв Ндукве. Таким чином Верес відірвався від дна, не пустивши суперника ближче до вершин таблиці.

У битві двох проблемних претендентів на високі місця значно проблемнішим виявилося Полісся. Житомиряни вийшли вперед уже на сьомій хвилині зустрічі, скориставшись, здається, вічними проблемами Динамо під час подач до штрафного майданчика: Гуцуляк на дальній стінці скинув головою, а Йосефі пробив Нещерета.

Але швидко отримавши перевагу підопічні Руслана Ротаня не те що не використали її як можливість зачепитися за очки, а ще й примудрилися програти розгромно. На 19 хвилині Кудрик занадто повірив у рівень своєї гри ногами, вибив м'яч прямо в Герреро, а панамець зрівняв рахунок. Ще за 13 хвилин киянам вдалася швидка атака, у якій Волошин заробив пенальті, а Буяльський з11-метрової позначки вивів свою команду вперед.

ДаліПолесье рассыпалось, и на поле была лишь одна команда. Почему так - сказать трудно, однако волки выглядели действительно жалко, а Динамо просто наслаждалось игрой. Лучше всех наслаждался Волошин, который после заработанного пенальти сначала красиво ассистировал на третий гол Буяльскому, а во втором тайме забил и сам. Так что Динамо ушло на международную паузу без потерь очков в чемпионате, а у Полесья и Ротаня впереди еще ой как много работы.

Еще больше работы и проблем у Кирилла Нестеренко и Александрии, которая после трех поражений в чемпионате подряд проиграла и в четвертый раз, на этот раз вполне ожидаемо. Рассказывать об этой игре особо нечего. Если у Полесья в матче против Динамо был хотя бы какой-то момент силы, то здесь - нет.

Фаворит не оставил сопернику никаких шансов и мог забивать значительно больше. Однако ограничился только двумя результативными ударами в исполнении Бондаренко и Педриньо. Кроме этого в матче еще был отмененный гол Очеретька и нереализованный пенальти Элиаса (может, ему уже хватит их бить, ибо явно не его). Поэтому в итоге только 2:0: Шахтер продолжил преследовать Динамо, а Александрия продолжает находиться на дне, во всех смыслах этого слова.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ