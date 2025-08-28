Во втором поединке четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов сошлись португальская Бенфика и турецкий Фенербахче.

Украинский вратарь Анатолий Трубин появился в старте и провел на поле все 90 минут. Встреча завершилась минимальной победой португальского клуба со счетом 1:0. При этом Трубин не сделал ни одного сейва.

По данным авторитетного ресурса SofaScore, за такую игру украинский голкипер получил оценку 6,4. Лучшим футболистом матча признали Керема Актюркоглу, который получил 7,6 баллов. Худшей была оценена Андерсон Талиска, который заработал красную карточку и 6,3 балла.