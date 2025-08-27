Сергей Стаднюк

Завершились все ответные матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Бенфика в Лиссабоне одержала минимальную победу над Фенербахче. Хотя сначала казалось, что фортуна отвернулась от «орлов». Голы Павлидиса и Баррейно были отменены из-за офсайда и фола соответственно. Но все же победный гол португальцам принес Актюркоглу еще в первом тайме. Турецкая команда осталась вдесятером в конце игры, когда Талиска получил две желтые карточки в течение трех минут. В итоге Бенфика удержала победу 1:0 и аналогичный общий счет по сумме двух матчей.

Брюгге устроил настоящий разгром для Рейнджерс, забив шесть мячей без ответа и продемонстрировав настоящий футбольный спектакль. Уже на 5-й минуте Трезольди открыл счет. После удаления Ааронса в дебюте встречи шотландцы остались в меньшинстве и фактически утратили шансы на камбэк. В первом тайме бельгийцы еще четыре раза поразили ворота благодаря голам Ванакена и дублю Сейса, а также результативному удару Станковича в компенсированное время. Во втором тайме Цолис довел счет до 6:0. Общий итог противостояния – 9:1 в пользу Брюгге.

Копенгаген уверенно обыграл Базель и также прошел дальше. Все основные перипетии пришлись на второй тайм. Уже на его старте второго тайма Корнелиус вывел хозяев вперед. Окончательную точку в матче поставил Мукоко, реализовав пенальти на 84-й минуте. Благодаря победе 2:0 датчане выиграли двухматчевое противостояние со счетом 3:1.

Бенфика, Брюгге и Копенгаген вышли в основную сетку Лиги чемпионов. Фенербахче, Рейнджерс и Базель сыграют в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф, квалификации, ответные матчи

Бенфика – Фенербахче 1:0 (0:0 – первый матч)

Гол: Актюркоглу, 35

Удаление: Талиска, 82 (Фенербахче)

Брюгге – Рейнджерс 6:0 (3:1 – первый матч)

Голы: Трезольди, 5, Ванакен, 32, Сейс, 41, 45, Станкович, 45+2, Цолис, 50

Удаление: Ааронс, 8 (Рейнджерс)

Копенгаген – Базель 2:0 (1:1 – первый матч)

Голы: Корнелиус, 46, Мукоко, 84 (пен.)