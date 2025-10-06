В седьмом туре чемпионата Франции Лилль и ПСЖ разошлись миром, сыграв вничью 1:1.

Украинский защитник парижской команды Илья Забарный вышел на поле на 68-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, но после его появления хозяевам удалось сравнять счет. По данным порталов SofaScore и WhoScored, его игру оценили в 6,2 и 6,0 балла соответственно.

Лучшим футболистом встречи оба ресурса назвали португальца Нуно Мендеша. Защитник появился на замену на 59-й минуте, забил гол и получил оценки 7,8 и 7,4.

В этом сезоне Забарный провел восемь матчей за ПСЖ во всех турнирах, записав на свой счет один гол. Команда Луиса Энрике лидирует в Лиге 1, опережая Марсель, Страсбург и Лион на одно очко.