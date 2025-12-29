В поединке 16-го тура чемпионата Португалии Бенфика на выезде сыграла с Брагой и встреча завершилась боевой ничьей со счётом 2:2.

Вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. По версии аналитического сервиса SofaScore, украинский голкипер получил оценку 6,7. На его счету 30 касаний мяча, 20 точных передач из 25 с показателем точности 81 процент, один отбитый удар и два пропущенных гола.

Полузащитник Бенфики Георгий Судаков также начал матч с первых минут и покинул поле на 80-й минуте. Его выступление SofaScore оценил в 7,2 балла. Украинец отметился 40 касаниями, 22 точными передачами из 27 с точностью 81 процент, четырьмя успешными обводками, тремя созданными голевыми моментами и шестью выигранными единоборствами из восьми, что составляет 75 процентов.