В мадридском Реале назревают очередные кадровые изменения. После слухов о возможном уходе Эндрика неопределённость возникла и вокруг будущего голкипера Андрея Лунина. Под руководством Хаби Алонсо украинский вратарь не провёл ни одной официальной минуты за Реал, ограничившись лишь получасовым выходом в товарищеском матче с Тиролем.

Ещё позапрошлой весной Лунин был одним из героев Лиги чемпионов, однако с возвращением Куртуа снова оказался в роли запасного. Дополнительную сложность создаёт и ситуация в национальной команде, ведь место основного вратаря там надёжно закрепил за собой Трубин.

По информации Realmadridexclusivo, следующим летом Лунин с высокой вероятностью покинет Мадрид. Недостаток игровой практики и потеря позиций в сборной делают переход почти неизбежным. Сам вратарь готов подыскивать клуб, где сможет вернуть статус первого номера.

Ранее стало известно, когда Лунин проведёт первый матч в сезоне за Реал.