Мадридский Реал на официальном уровне сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером первой команды Хаби Алонсо.

Руководство клуба оперативно определилось с преемником: новым наставником сливочных стал Альваро Арбелоа, который ранее возглавлял резервный состав Реала Кастилья.

Дебютный матч под руководством Арбелоа команда проведет уже в среду. В рамках 1/8 финала Кубка Испании мадридцы сыграют против Альбасете.

По информации Khelnow.com, именно в этом матче ожидается появление в стартовом составе украинского голкипера Андрея Лунина, который получит шанс проявить себя при новом тренере.

В этом сезоне Лунин принял участие в двух матчах за Реал и пропустил пять голов.