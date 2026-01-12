Мадридский Реал официально объявил о прекращении сотрудничества с Хаби Алонсо на посту главного тренера основной команды после поражения в матче за Суперкубок Испании от Барселоны.

Также Реал Мадрид представил нового главного тренера первой команды. Им назначен Альваро Арбелоа, который с июня 2025 года возглавлял Кастилью и работает в тренерской структуре клуба с 2020 года. За этот период специалист достиг значительных успехов на уровне академии, включая требл с командой Хувениль А в сезоне 2022/23.

Во время пребывания футболистом Арбелоа защищал цвета Реала с 2009 по 2016 год, проведя 238 официальных матчей и завоевав восемь трофеев, среди которых два кубка Лиги чемпионов. Кроме того, он входил в состав золотого поколения сборной Испании, став чемпионом мира и дважды выиграв чемпионат Европы.