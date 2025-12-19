Миланский Интер рассматривает украинского голкипера Андрея Лунина как одного из претендентов на замену Янну Зоммеру.

Согласно Gazzett'Azzurri, вратарь мадридского Реала попал в шорт-лист вместе с Гульельмо Викарио, Марко Карнезекки и Марк-Андре тер Штегеном. Руководство клуба высоко ценит Лунина за его стабильность в Ла Лиге и опыт выступлений на топ-уровне.

26-летний украинец в этом сезоне провел два матча за Реал, пропустив всего пять голов.

Ранее сообщалось, что Алонсо поблагодарил Лунина за решающий сейв в матче Кубка Испании.