Известно, сколько денег ПСЖ получил за свой триумф в Суперкубке Европы
Парижский клуб пополнил свою коллекцию новым трофеем
около 1 часа назад
Игроки ПСЖ вчера вечером победили Тоттенхэм после серии пенальти и выиграли Суперкубок Европы, и за это их щедро вознаградили. Точнее, они заработали в 30 раз меньше, чем за победу в Лиге чемпионов.
А именно, только за участие в матче в Удине обе команды получили по 4 миллиона евро, а ПСЖ как победитель получил дополнительный миллион евро.
Таким образом, общий призовой фонд для ПСЖ составляет 5 миллионов евро, то есть даже в 30 раз меньше, чем за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что парижане получили в общем 150 миллионов евро за титул чемпионов Европы в прошлом сезоне.
Конечно, следует учитывать, что ПСЖ сыграл 17 матчей на пути к титулу Лиги чемпионов, но все же, приз в 5 миллионов евро ничтожный, если знать, сколько стоят трансферные расходы и зарплаты в современном футболе.
