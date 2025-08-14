Павел Василенко

Игроки ПСЖ вчера вечером победили Тоттенхэм после серии пенальти и выиграли Суперкубок Европы, и за это их щедро вознаградили. Точнее, они заработали в 30 раз меньше, чем за победу в Лиге чемпионов.

А именно, только за участие в матче в Удине обе команды получили по 4 миллиона евро, а ПСЖ как победитель получил дополнительный миллион евро.

Таким образом, общий призовой фонд для ПСЖ составляет 5 миллионов евро, то есть даже в 30 раз меньше, чем за победу в Лиге чемпионов, учитывая, что парижане получили в общем 150 миллионов евро за титул чемпионов Европы в прошлом сезоне.

Конечно, следует учитывать, что ПСЖ сыграл 17 матчей на пути к титулу Лиги чемпионов, но все же, приз в 5 миллионов евро ничтожный, если знать, сколько стоят трансферные расходы и зарплаты в современном футболе.