В мадридском Реале обеспокоены состоянием правого защитника Трента Александер-Арнольда, который из-за травмы может пропустить от шести до восьми недель, сообщает The Athletic.

Англичанин вышел в стартовом составе на домашний матч с Марселем в первом туре группового этапа Лиги чемпионов-2025/26, но уже на 5-й минуте его заменил Дани Карвахаль. 17 сентября клуб подтвердил, что у 26-летнего футболиста обнаружено повреждение левого подколенного сухожилия.

За мадридцев Трент успел сделать два результативных паса в десяти матчах. В июне Ливерпуль получил за игрока 10 миллионов евро, а сам защитник подписал шестилетний контракт с Реалом.