Полузащитник донецкого Шахтера Олег Очеретько поделился эмоциями после победы над Серветтом (2:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций. Цитирует футболиста Трибуна.

«Я думаю, что футболисты, которые вышли на замену, нам очень помогли. Они дали больше возможностей играть в атаку. Не могу сказать, что было легко. Мы играли от себя, от своей структуры, тактики.

Задача в Лиге конференций? Выиграть все матчи, побеждать. Мы не хотим проигрывать. Что сказал Туран после игры? Всех поздравил, сказал, что эта победа очень важна для нас эмоционально. И это действительно так. Я думаю, что она сыграет важную эмоциональную роль для нас», — заявил Очеретько.